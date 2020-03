Coronavirus, Fontana propone nuove misure per cercare di combattere il coronavirus. Il presidente della Lombardia ha mandato un nuovo disegno a Conte per un nuovo decreto.

Continua a diffondersi il coronavirus, che sta creando enormi problemi alla popolazione italiana. Ormai la zona rossa è estesa a tutto il Paese e per questo precauzioni importanti sono state prescritte a tutti i cittadini. Bisogna evitare di camminare per strada senza un valido motivo, non ammassarsi in luoghi pubblici, evitare di fare la spesa se non davvero necessario. La zona rossa, però, presenta problemi ancora più importanti e gravi e per questo il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, ha deciso di proporre decisioni più drastiche. Poco fa, riporta il Corriere, sarebbe partita un lettera proprio dalla Regione Lombardia diretta a Conte per chiedere nuovi provvedimenti.

Coronavirus, Fontana propone nuovo piano: chiusi i centri commerciali

Di seguito una parte della lettere e dei provvedimenti richiesti dalla Regione Lazio al premier Conte. Come si legge, in Lombardia ed in Veneto, vengono chieste delle misure assai più restrittive per evitare totalmente i contatti tra le persone e ogni possibile vicolo di infezione e di contagio.

“chiusura di tutte le attività commerciali al dettaglio, ad eccezione di quelle relative ai servizi di pubblica utilità, ai servizi pubblici essenziali, alla vendita di beni di prima necessità e alle edicole;

chiusura di tutti i centri commerciali. Restano aperte le farmacie, le parafarmacie e i punti vendita di generi alimentari e di prima necessità. Sono chiusi i mercati sia su strada che al coperto;

chiusura di bar, pub, ristoranti di ogni genere;

chiusura delle attività artigianali di servizio;

chiusura di tutti gli alberghi e di ogni altra attività destinata alla ricezione (es. ostelli, agriturismi, ecc..) ad eccezione di quelle individuate come necessarie ai fini dell’espletamento delle attività di servizio pubblico”.

