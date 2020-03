Coronavirus, ecco qual è la differenza tra epidemia e pandemia. Anche il dottore Giovanni Rezza, presente in conferenza per il bollettino medico, ha fatto chiarezza sulla questione.

Coronavirus, l’Oms ha annunciato ufficialmente lo stato di pandemia globale. Un concetto che ovviamente ha allarmato in tanto, ma cosa significa di preciso?

Coronavirus: epidemia-pandemia, la differenza

La parola pandemia che deriva dal greco ‘pan-demos’ e significa “tutto il popolo”. Si tratta quindi di una problematica sanitaria che si espande rapidamente in più aree geografiche del mondo, se non quasi tutte. L’epidemia, invece, è una problematica molto più delimitata sia in termini di numeri che confini geografici. Passare da un concetto all’altro, quindi, significa che la minaccia si è allargata a livello mondiale.

Ma a far chiarezza sull’annuncio specifico dell’Oms ci ha pensato il professor Giovanni Rezza, presente in conferenza stampa insieme ad Angelo Borrelli, Capo della Protezione Civile, per il nuovo bollettino medico ufficiale.

Le parole del dottor Rezza

Ecco quanto riferito dal direttore del Dipartimento di malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità (Iss): “La dichiarazione di pandemia a noi non aggiunge molto, essendo stati tra i primi ad aver avuto un’epidemia dentro casa. Che l’Oms dichiari pandemia a noi colpisce poco. Per pandemia si intende una diffusione globale dell’infezione. Quello che l’OMS puntualizza è che in effetti alcuni Stati hanno fatto poco per arginare e per mettere un freno la circolazione del virus”.

Per l’Italia, dunque, cambierebbe poco come spiegato dal medico: “L’Italia se l’è ritrovato dentro casa al momento del picco influenzale e non poteva fare molto. La Cina ha fatto molto per contenere l’infezione, la Corea ha provato con tutte le forze ad arginare e la reazione in Giappone anche è stata abbastanza dura. Però sfuggita purtroppo in alcuni Paesi come in l’Iran in grande difficoltà”.

Quella dell’Organizzazione mondiale della sanità, quindi, sarebbe più che altro un messaggio indirizzato ai diversi Paese che hanno finora sottovalutato la problematica: “Una reazione da parte dell’Unione Europeo più deciso sarebbe stato auspicabile – ammette il medico -, ma sembra che paesi come Francia e Germania stiano prendendo provvedimenti più restrittivi”.

L’Italia, invece, ha preso subito seri provvedimenti una volta compresa la gravità della situazione: “Questo avviso quindi cambia poco per il nostro paese. Mi sono sentito molto rassicurato dal provvedimento preso dal Governo qualche giorno fa. Una decisione che condivido in pieno. Lo stato di pandemia fa sì che l’Oms inviti gli altri Paesi ad agire. Anche perché l’Oms manda un messaggio chiaro: la Sars è difficile da curare poiché più grave e impegnativa clinicamente ma più facile nel contenere. Col Covid-19 funziona al contrario”.