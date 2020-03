Non solo misure restrittive per evitare ulteriori contagi da Coronavirus, anche una dieta corretta puà rafforzare il sistema immunitario, scopriamo qual è.

Durante questo lungo periodo, di quarantena uno dei rischi più grandi è quello di alimentarsi male. Eh si perchè stando chiusi in casa, con poco da fare, ci capiterà il momento in cui pur di ammazzare il tempo ci cibiamo con qualche snack in più.

Inoltre uno degli hobby preferiti dagli italiani è cucinare. Così molti italiani stanno passando il proprio tempo in casa mettendosi ai fornelli e sperimentando, magari nella preparazione di una pizza o di una torta. Seppur questa sembri un’iudea gustosa, in questo periodo di sedentarietà potrebbe diventare una cattiva abitudine.

Così a correre ai ripari ci ha pensato la dottoressa Carla Lertola, Medico specialista in Scienza dell’alimentazione. Andiamo a scoprire tutti i consigli dell’esperta nel campo dell’alimentazione, su come affrontare questa quarantena in modo corretto anche sotto il punto di vista del cibo.

Coronavirus, tutti i consigli per una corretta alimentazione

Secondo l’esperta in alimentazione, Carla Lertola, in questo periodo così statico della nostra vita sarebbe l’ideale assumere molta vitamina C (presente negli agrumi), Vitamina D (salmone e latticini ed infine la Vitamina A (carote e cavolo verde). Ovviamente non si deve esagerare nemmeno con l’introduzione di queste vitamine, ma sarebbe ottimale assumere almeno due porzioni di frutta e due di verdura al giorno.

In merito la dottoressa Lertola ha affermato: “Quello che dobbiamo ricordare è mangiare porzioni parche, non ci rinforziamo mangiando di più. Anzi. Dobbiamo mangiare con morigeratezza e riprodurre quel ‘piatto di Harvard’ che altro non è che una ulteriore rappresentazione della nostra piramide alimentare“.

Inoltre sempre secondo l’esperta nel mondo dell’alimentazioni, accudirsi con il cibo è il metodo giusto per coccolarsi e passare una “sana” quarantena. Inoltre saper adottare questa dieta riuscirà a farci evitare le abboffate.

Ma anche saper creare e sperimentare può rendere l’assunzione di questi cibi sani in qualche modo divertente. Rispolverare un vecchio libro di ricette e creare torte (mantenendo i paletti della dott.sa Lertola) potrebbe essere un buon modo per alimentarsi correttamente.

Alimentazione, le vitamine d’assumere ed altri consigli

Quindi dopo aver sentito i consiglio della dottoressa Lertola e dopo aver rispolverato quanto è importante sapersi alimentare, ricapitoliamo in questo periodo cosa è importante assumere per una giusta dieta.

Vitamina C – Da sempre aiuta il nostro sistema immunitario, che mai come in questo periodo ha bisogno di essere ulteriormente rafforzato.

– Da sempre aiuta il nostro sistema immunitario, che mai come in questo periodo ha bisogno di essere ulteriormente rafforzato. Vitamina D – Serve come un immuno-modulante. La possiamo trovare nel salmone, nelle sardine, nel pesce spada e nel tonno.

– Serve come un immuno-modulante. La possiamo trovare nel salmone, nelle sardine, nel pesce spada e nel tonno. Vitamina A – Presente sia negli animali che in vegetali come patate dolci, cavolo verde e carote.

– Presente sia negli animali che in vegetali come patate dolci, cavolo verde e carote. Polinsaturi Omega-3 a catena lunga – Si trovano soprattutto nel pesce azzurro e nel salmone. Insieme a loro è utile inserire anche del Selenio e dello zinco , che si trova cereali integrali e nella carne.

– Si trovano soprattutto nel pesce azzurro e nel salmone. Insieme a loro è utile inserire anche del e dello , che si trova cereali integrali e nella carne. Vitamine Gruppo B: B2, B6, B9 e B12 – Hanno effetti positivi sul nostro sistema immunitario e li troviamo nel: prezzemolo, il peperoncino piccante, il coriandolo, l’erba cipollina, la salvia, la menta.

A tutto ciò si può aggiungere anche una porzione di riso e legumi. Quindi affrontare una dieta comprendente queste vitamine, non può fare altro che bene al nostro organismo, costretto ad uno stop forzato a causa del Coronavirus.

L.P.

