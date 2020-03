Coronavirus, terribile errore dell’Olanda nel pieno dell’emergenza per Covid-19. Lo denuncia il quotidiano ‘Irishtime’, sottolineando l’autogol realizzato dai Paesi Bassi che ora rischia di mettere in ginocchio un intero Stato.

Il coronavirus è ufficialmente una pandemia. A dichiararlo tale, in serata, è stato direttamente l’Organizzazione mondiale della sanità. Sale dunque il livello di allerta mondiale, sia perché crescono i numeri di contagi e deceduti ma soprattutto si allarga la macchia geografica del virus.

Ma lo stato di pandemia, come spiegato dal dottor Giovanni Rezza in conferenza stampa, è anche usato un mezzo dell’Oms per mandare un messaggio chiaro ai tanti Paesi che hanno sottovalutato la questione. Tipo l’Olanda.

Coronavirus, il disastro dell’Olanda

Come infatti denuncia il quotidiano ‘Irishtimes’, i Paesi Bassi hanno commesso errori clamorosi in tal senso. Basti pensare che la posizione del Governo locale, a inizio problematica, era che solo le persone con sintomi potessero trasmettere il Covid-19.

Malgrado le molteplici indicazioni che arrivavano dalle varie località, tra cui una Cina già in ginocchio, l’Olanda ha deciso di andare avanti per la propria strada. Così non solo il Paese è andato regolarmente avanti senza tutele particolari, ma anzi non ci sono state nemmeno troppe ristrettezze sulle persone che venivano da luoghi specifici dell’infezione.

Eppure in Cina hanno presto riferito di trasmissioni anche asintomatiche, un’ipotesi confermata dalla stessa Oms prima che giungesse l’ufficialità. Tuttavia, in Olanda, finivano in quarantena solo persone con contagio evidente. E soprattutto le autorità facevano piena affidamento sulla consapevolezza dei cittadini. Ossia: se sono contagiati, lo sapranno di certo.

Fatto però tutt’altro che vero come hanno rivelato le ultime circostanze. Sono tante, infatti, le persone che risultano positive al tampone ma che in realtà non manifestano nessun sintomo. Una convinzione passata dal Governo al popolo, rendendo così l’Olanda un Paese ad alto contagio attualmente con quasi 400 contagi e un primo deceduto.

La priorità di mantenere la normalità – rivela il quotidiano – ha portato a una situazione potenzialmente disastrosa. Basti pensare che la prima diagnosi ufficiale in Olanda si è registrato il 27 febbraio scorso. Poi il boom improvviso. Un terribile autogol che ora rischia di costare carissimo.