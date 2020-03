Coronavirus 25 miliardi dall’UE all’Italia per dare respiro ad un’economia così duramente provata nell’ultimo mese. La lotta all’epidemia paga

Coronavirus, 25 miliardi dall’Unione Europea per un primo sostegno all’economia italiana. Le richieste del governo Conte sembramno aver fatto breccia, anche perchè il nostro Paese da un mese è in prima fila nella lotta all’epidemia. E tutti hanno capito quando salato sia il conto presentato dalla malattia, per le perdite umane e per gli effetti sull’economia.



Una prima apertira importante è arrivata in serata dalla Presidente dell’Unione, Ursula von der Leyen. Ha promesso un fondo da 25 miliardi di euro. Andranno a sostegno del sistema sanitario, ma anche delle Piccole e Medie imprese, del mercato del lavoro e “delle parti più vulnerabili dell’economia” come ha specificato.

Una prima tranche da 7,5 miliardi di euro dovrebbe essere sbloccata in fretta. Perché von der Leyen si è impegnata a proporre al Parlamento e al Consiglio di sbloccare quelle liquidità. Ma al tempo stesso ha garantitoi che alla luce degli eventi eccezionali elgati al Coronavirus ci sarà una maggiore flessibilità. “Per sostenere i Paesi ci assicureremo che gli aiuti di stato arrivino alle aziende che ne hanno bisogno”. Un impegno che sarà più chiaro lunedì prossimo, quando verranno dettate le linee guida.

Macron sostiene la linea dell’Italia, Conte soddisfatto per l’appoggio



Una linea, quella della maggiore flessibilità verso chi sta pagando un conto salato al Coronavirus, sposata anche dal Presidente francese Emmanuel Macron. Anche lui ha detto di essere decisamente favorevole all’adozione di misure in questo senso. E la commissaria alla Concorrenza, Margrete Vestager ha anticipato di esser pronta a lavorare con il governo italiano su misure specifiche per sostenere l’economia.

Anche il vicepresidente esecutivo della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis, ha elogiato la fermezza delle autorità italiane. Il nostro governo non ha avuto paura di adottare misure coraggioseanche se significavano duri sacrifici per il Paese. Quindi “sosterremo l’Italia e gli italiani con ogni mezzo e misure a disposizione”.

E il nostro Premier, rassicurato sulla linea generale che l’UE adotterà nei confronti dell’Italia, ha twittato la sua soddisfazione: “Dai leader Ue ampio sostegno per le misure adottate dall’Italia per l’emergenza coronavirus. Dobbiamo procedere con il massimo coordinamento. L’Europa adotti tutti gli strumenti necessari per proteggere la salute dei suoi cittadini e ridare respiro all’economia”.