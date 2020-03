Il campionato di Serie A è stato sospeso e tra le possibilità emerse, in caso di interruzione definitiva, c’è anche quella di assegnazione titolo attraverso play-off.

Dal Consiglio della Federcalcio a seguito dello stop del campionato di Serie A, sono emerse tutte le possibili casistiche da prendere in considerazione in caso di interruzione definitiva. Ad annunciarlo è il presidente della Figc, Gabriele Gravina, che ha parlato anche della possibilità di assegnare il titolo attraverso play-off.

Gabriele Gravina è intervenuto sull’argomento, sostenendo che si è valutata anche la peggiore delle ipotesi, cioè quella di stop definitivo del campionato. La speranza, ha continuato il presidente, è chiaramente quella che si possa riprendere il campionato in tempi stretti, vista anche l’imminenza dell’Europeo.

Serie A, ipotesi play-off

Nella speranza che si possano recuperare le gare oltre il 24 maggio, gli addetti ai lavori hanno già fissato le date per gli eventuali recuperi, ma il Consiglio della Federcalcio ha dovuto pensare anche alla peggiore delle ipotesi, ovvero l’interruzione del campionato in via definitiva.

Tre le possibili soluzioni, in caso di interruzione del campionato: la prima è quella della non assegnazione del titolo. La seconda possibilità è quella di assegnare il titolo facendo riferimento alla classifica che si è maturata al momento dello stop. La terza è quella di disputare i play-off per assegnare il titolo di campione d’Italia. A questa terza ipotesi va ad aggiungersi una mini-competizione in forma di play-out per quanto riguarda le retrocessioni in Serie B.

Nel caso in cui il campionato non venisse fermato definitivamente, si dovrà valutare con attenzione anche all’imminente Europeo, con la squadra capitanata da Roberto Mancini che si troverebbe con i tempi quanto meno stretti per preparare la competizione.

