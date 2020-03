Il Coronavirus ha apportato vari danni, tra questi sta togliendo anche lo spettacolo alla gente: chiusi dei programmi Mediaset

Se da un lato il Coronavirus ha comportato l’autoquarantena, dall’altro ci toglie spettacoli in TV. Nonostante il consiglio più frequente per questo periodo di quarantena sia quello di passare del tempo in famiglia, fare qualcosa di costruttivo, leggere un libro, guardare la TV pur di combattere la noia, Mediaset ha deciso per la chiusura di tre programmi. Nei giorni passati molti programmi sono senza pubblico, sia Mediaset che Rai, al fine di ridurre al minimo il rischio.

Mediaset, ecco i programmi sospesi

Mediaset ha emanato un comunicato per annunciare la sospensione di tre programmi: Domenica Live, Verissimo e CR4 – La Repubblica delle Donne. Ecco quanto recita la nota Mediaset: “Per garantire un’informazione costante e completa sulla più stretta attualità e sull’emergenza Coronavirus, Mediaset ha deciso di concentrare la propria forza giornalistica, tecnica e produttiva sui contenuti hardnews, quelli a più alto tasso informativo. I consueti programmi di approfondimento della rete copriranno con un grande sforzo professionale e produttivo l’intera settimana, assicurando ai telespettatori un’informazione puntuale, approfondita e completa”. Su Canale 5 invece restano gli altri due programmi condotti da Barbara D’Urso e il “Grande Fratello Vip”