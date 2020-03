Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto del presidente del consiglio dei ministri: ecco quali sono i punti principali

Ieri sera, con una nuova conferenza stampa da Palazzo Chigi, il presidente del consiglio Giuseppe Conte aveva annunciato di estendere il decreto con misure restrittive per tutta Italia. Stamane sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italia è apparso il dcpm.

Gazzetta Ufficiale, c’è il decreto del presidente del consiglio: i punti principali

Cercando di renderla più semplice possibile, nel decreto è stato sottolineato come si sia ritenuto necessario estendere a tutto il territorio italiano le misure già previste dall’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020.

Tra i punti principali abbiamo il divieto di “ogni forma di

assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”.

Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti

sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di

allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti,

riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale

italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro

partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed

internazionali. Si consente dunque solo lo svolgimento di eventi organizzati da organi sportivi internazionali. Essi devono inoltre tenersi in impianti, al chiuso o all’aperto, senza presenza di pubblico. Inoltre, ancora, “le associazioni e società sportive sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano”

LEGGI ANCHE—> Giuseppe Conte: “Non esiste più una zona rossa, divieti estesi per tutta Italia!” – VIDEO