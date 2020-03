Facebook, #stopcovid19: l’hashtag sui social per rimanere a casa e sconfiggere la diffusione del virus. Per promuoverla si cambia l’immagine del profilo

In un momento di massima crisi nazionale per la diffusione del Coronavirus, c’è bisogno del senso civico di tutti e di stare dalla stessa parte. Purtroppo ultimamente abbiamo assistito a scene da Far West con fughe dalle zone rosse e mancato rispetto delle misure contenute nel decreto governativo straordinario. Forse molti non hanno ancora appreso la gravità della situazione e le gravi conseguenze che ognuno di noi può creare non attenendosi alle regole che ci sono state imposte.

Anche la comunicazione può fare la differenza e in questo i social per una volta possono essere di grande aiuto. Sta spopolando in questo momento, con l’aiuto dei personaggi vip, l’hashtag #iorestoacasa, per sensibilizzare le persone a non uscire per futili motivi. Evitare aperitivi, serate nei locali o inutili giri in strada, può essere di grande aiuto in questo momento.

Sono diversi gli hashtag che girano sul web, promossi da personaggi famosi e normali cittadini, per sensibilizzare la gente sull’importanza di rimanere a casa. Da #iorestoacasa, a #stopcovid19, passando per #rimaniamoacasa, tutti messaggi con un preciso significato. Anche il calciatore del Sassuolo Caputo, durante un festeggiamento per un gol durante la sfida contro il Brescia di ieri a porte chiuse, ha voluto condividere un un pensiero speciale: “Andrà tutto bene, restate a casa”.

Adesso oltre ai messaggi si sta diffondendo anche il cambio dell’immagine del profilo (guarda la foto in evidenza) di Facebook, per mostrare la propria vicinanza al tema e farlo capire anche a quei pochi che ancora non se ne fossero accorti.

#stopcovid19, #fermiamoloinsieme

