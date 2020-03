Dopo il decreto con cui ieri tutta l’Italia è in quarantena per il Covid-19, anche i Paesi europei prendono provvedimenti

La conferenza stampa con cui il Premier Giuseppe Conte ha ieri sera dichiarato che tutta l’Italia è in stato d’emergenza sta avendo conseguenze in tutta Europa. Tutti i Paesi limitrofi sono ovviamente preoccupati della situazione relativa al Coronavirus. L’epidemia si sta espandendo a macchia d’olio non solo in Italia ma anche nel resto del continente europeo. Secondo quanto riportato da El Paìs poco fa, la Spagna ha ufficialmente bloccato tutti i voli da e per l’Italia fino al prossimo 25 marzo. Scelta presa in modo da mantenere le distanze dalla penisola e cercare, in qualche modo, di isolare i casi positivi per evitare un ulteriore espansione del contagio.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Coronavirus, si va verso sospensione mutui e bollette

Covid-19, come sta reagendo l’Europa alla quarantena in Italia

Inutile dire che l’Italia è al momento al centro del mondo. Il primo paese in Europa a dichiarare la quarantena totale, rappresenta un caso eccezionale. A dimostrare come tutta la penisola sia in una situazione di crisi. L’Europa, già dalle ore successive alla conferenza stampa del Premier Conte, ha deciso di correre ai ripari. Continuano infatti ad arrivare decisioni diverse, volte a isolare i cittadini italiani per evitare di diffondere ulteriormente il virus e provocare una pandemia mondiale. Oltre alla Spagna che ha vietato i voli in Italia, anche l’Austria ha preso la decisione di chiudere le frontiere. In Germania, il governo ha fortemente consigliato ai cittadini tedeschi di evitare di recarsi in Italia, così come lo ha fatto quello britannico con gli inglesi. Anche le compagnie aeree British Airways e Ryanair hanno preso la decisione di fermare tutti i voli da e per l’Italia, mentre Malta ha sospeso ufficialmente tutti i collegamenti con il territorio italiano (sia aerei che navali).

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, direttore terapia intensiva Sacco di Milano: “Abbiamo numeri da guerra”