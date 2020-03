Covid-19, Londra sconsiglia viaggi in tutta Italia: obbligatoria la quarantena in auto-isolamento per chi torna dal nostro Paese, anche senza sintomi

Le misure adottate dal Governo Conte in queste ultime ore sull’emergenza Coronavirus stanno già creando le prime reazioni negli altri paesi. Dopo l’estensione della zona rossa a tutto il territorio nazionale, con l’obbligo di rimanere nelle proprie abitazioni se non per comprovati motivi, molti capi di stato stanno sconsigliano di volare in Italia. Se prima le indicazioni generiche di evitare viaggi nello “Stivale” erano arrivate da Usa, Russia e la stessa Cina, adesso anche in Europa si fa sul serio. Non più semplici consigli o spostamento di voli, ma un veto sul viaggio in uno dei posti attualmente più pericolosi del mondo. L’Italia in pochi giorni si è trasformata in una grande Wuhan da cui tutti vogliono scappare e nessuno venire. Al di là dei pericolosi allarmismi, quantomai deleteri in questo momento, 1598 contagi in sole 24 ore sono numeri che vanno di pari passo solamente con quanto visto in Cina.

Covid-19, Londra sconsiglia di viaggiare in Italia: quarantena per chi torna

Il governo britannico di Boris Johnson ha aggiornato le sue disposizioni in materia di viaggi nel nostro paese. Il sito della Foreign Office, attraverso una nota, riporta l’indicazione di non recarsi in Italia se non per casi di estrema necessità.

In più arriva una misura piuttosto restrittiva per chi torna dallo “Stivale”, ovvero una quarantena domiciliare obbligatoria. Rispetto a quanto previsto fino a pochi giorni fa, a sottoporsi ad un auto isolamento non dovranno essere solo che presenteranno dei lievi sintomi influenzali al momento del rientro nel Regno Unito, ma tutti. Anche coloro che sono in perfetta salute saranno costretti a rimanere 14 giorni a casa per ridurre al minimo i rischi di contagio.

