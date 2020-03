Arriva dalla DiaSorin la conferma del lancio di un nuovo test diagnostico per il Coronavirus, pronto a restituire dati certi in soli 60 minuti.

L’azienda DiaSorin ha completato gli studi per la promulgazione di un nuovo test diagnostico per il Covid-19. Il nuovo test permette di restituire risultati entro soli 60 minuti. Considerando che ad oggi il tempo stimato per un test va dalle 5 alle 7 ore, l’annuncio dato da Giulia Minnucci, R&D Director Europe di DiaSorin, fa ben sperare.

Gli studi sono stati completati, come riportato da Skytg24, presso l’Ospedale Spallanzani di Roma e il Policlinico San Matteo di Pavia e sono state necessarie le analisi di oltre 150 sequenze virali per concludere lo studio.

Il lancio del Test diagnostico per il Coronavirus

Il test sarà presentato alla Food and Drug Administration per l’Emergency Use Authorization. La sua importanza è quella di restituire, in tempi relativamente brevi (60 minuti) la presenza o meno del virus. Come spiegato da Giulia Minnucci, lo sviluppo di questo test, che va a rivelare due porzioni del virus, permette di avere dei risultati in maniera accurata.

L’ospedale Spallanzani di Roma ha fornito un grande appoggio per la riuscita di questo importante studio definendosi, come riportato da Skytg24, “interlocutore privilegiato nell’allesimento dei test molecolari”. Non solo l’istituto romano Spallanzani. Ad offrire un grande contributo è stato anche il San Matteo di Pavia.

