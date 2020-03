Coronavirus, ecco la situazione ufficiale in ogni singola regione. Ecco la tabella fornita direttamente dal Ministero della Salute. Il picco continua a registrarsi in Lombardia.

Coronavirus, ecco il numero totale di contagiati, guariti e deceduti. Si tratta di numeri ufficiali in quanto forniti direttamente dal Ministero della Salute. Il bilancio attuale è il seguente: 8.514 infetti, 1.004 guariti e 631 purtroppo morti. Il tutto per un totale di 10.149 casi totali.

Coronavirus, la situazione in ogni regione

Rispetto a 24 ore fa, si registra tuttavia un calo nelle persone positive al Covid-19: erano infatti 1598 ieri rispetto alle 529 annunciate oggi. Più del doppio il numero dei guariti – 280 rispetto ai 102 – anche se purtroppo sale minacciosamente il numero di defunti considerando i nuovi 168 rispetto ai 98 di ieri.

Per quanto riguarda la situazione specifica delle regioni, resta chiaramente la Lombardia la zona assolutamente più in ginocchio. Sono attualmente 5.791 i casi totali, tra cui si registrano 468 vittime, e 466 persone in terapia intensiva da inizio emergenza a oggi.

Segue poi l’Emilia-Romagna con 1533 persone contagiate tra cui 85 morte e 98 in terapia intensiva. Poi il Veneto con 856 casi, poi il Piemonte con 453 e le Marche con 394. All’ultimo posto della classifica c’è la Basilicata con soli 7 casi confermati e nessun defunto, a salire la Calabria con 13 situazioni totali e il Molise con 15 e la Valle d’Aosta con 17.

