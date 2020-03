Coronavirus, ecco i nuovi numeri ufficiali proposti direttamente dalla Protezione Civile. Il nuovo bollettino medico in merito all’emergenza per Covid-19 purtroppo registra nuove vittime.

Coronavirus, ecco i nuovi dati ufficiali. In conferenza stampa come di consueto ogni giorno alle 18.00, il capo della Protezione Civile ha fatto il punto della situazione con il nuovo bollettino medico a disposizione dello Stato italiano.

Coronavirus, il nuovo bollettino medico

Ecco quanto riferito da Angelo Borrelli (nella foto in alto a destra, ndr): “I guariti sono 280 in più. Abbiamo anche 168 decessi odierni e ci tengo a precisare che non si tratta di decessi da coronavirus, ma persone decedute che tra le diverse patologie avevano anche questo problema. Il numero delle nuove persone complessivamente positive è 529″.

Borrelli snocciola inoltre i numeri dell’età media delle persone purtroppo decedute: “Abbiamo il 2% nella fascia età tra 50 e 59 anni, l’8% nella fascia 60-69, il 32% nella fascia 79-79 anni, il 45 80-89 e il 14% nella fascia degli ultra 90enni”.

Sono in totale 10.149 le persone contagiate da inizio emergenza considerando anche vittime e guariti. Quest’ultimi, in particolare, sono 1.004. Cresce però il numero delle persone in terapia intensiva: 877 in totale, 144 in più rispetto a ieri.

In confronto con le ultime 24 ore, si registra una decrescita per numero di nuovi infetti: ieri erano infatti ben 1598 rispetto agli ‘appena’ 529 di oggi. Cattive notizie invece per quanto riguarda le vittime: 97 ieri, 168 quest’oggi. Il numero di guariti però è più del doppio: 280 adesso, soltanto 102 nel bollettino precedente.

