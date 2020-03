In un periodo complicato come questo è giusto che ci si aiuti tutti. Ecco il tutorial per le mascherine contro il Coronavirus fai da te

Il Coronavirus sta creando danni evidenti, anche psicologici. E’ corsa ai supermercati e sono quasi introvabili – se non con dei sovraprezzi – mascherine e disinfettanti per mani. In un momento così delicato per l’Italia ed il mondo intero, non ci resta far altro che porgerci la mano per affrontare il periodo tutti insieme. Durante la quarantena saranno tante le cose da poter fare, ecco perché qualcuno, intanto, si è ingegniato sul come poter costruire delle mascherine anti Coronavirus fai da te.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Coronavirus, 7985 contagi e 463 morti in Italia: stop alle attività sportive – DIRETTA

Coronavirus, come costruire mascherine fai da te

Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è della carta forno, un paio d’elastici, una spillatrice e delle forbici. Si tratta di oggetti già presenti nelle nostre case, facilmente assemblabili tra di loro e per niente costosi. In un periodo in cui c’è eccessivo sciacallaggio sulle mascherine, torna utile questo tutorial fai da te.