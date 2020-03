In arrivo dalla Cina mascherine e respiratori per aiutare l’Italia nell’emergenza Coronavirus: ad annunciarlo è il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio

Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia, con molte strutture sanitarie della Lombardia che sono ai limiti della capienza e del collasso. Negli ospedali del nostro paese c’è carenza di personale e di posti letto in terapia intensiva, con la situazione che si è aggravata negli ultimi giorni. Il Governo vorrebbe distribuire agli operatori mascherine e altri dispositivi sanitari, ma dall’Europa finora non stanno arrivando risposte. Così questi strumenti fondamentali per frenare il contagio di Covid-19 dovrebbero arrivare dalla Cina.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Direttore rianimazione: “15 giorni a casa e il Coronavirus si fermerebbe”

Coronavirus Italia, Di Maio: “In arrivo mascherine e respiratori dalla Cina”

Il governo di Pechino sarebbe pronta ad aiutare l’Italia in questa emergenza di Coronavirus. E’ quanto si legge sull’ultim’ora della Agenzia Ansa, che parla di un colloquio telefonico avvenuto in giornata tra il nostro Ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il suo omologo cinese Wang Yi. La Cina sarebbe pronta ad inviare al nostro Paese circa 2 milioni di mascherine, 100mila delle quali ad alta tecnologia, 20mila tute protettive e 50mila tamponi per il test sul Covid-19.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, ottime notizie da Napoli: farmaco ok su due pazienti

Il governo asiatico avrebbe garantito a Di Maio che le commesse verso l’Italia di circa 1000 ventilatori polmonari hanno un canale prioritario. Il virus è partito proprio dalla Cina e si è propagato in moltissimi paesi del mondo, ma ora in oriente sembra che la situazioni dei contagi sia giunta ad un livello di guardia.