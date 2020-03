Coronavirus, Conte annuncia che potrebbero esserci delle norme sempre più efficaci per combattere il virus cinese. Il politico apre a nuovi provvedimenti e leggi statali.

Il coronavirus è sempre più un tema caldo. Il virus originario di Wuhan, infatti, sta infettando sempre più persone e per questo il governo potrebbe optare per leggi sempre più restrittive, volte alla gestione e protezione della popolazione. Isolare le zone rosse ed impedire che il virus di diffonda in tutto il Paese è ora non solo importante, ma fondamentale per combattere l’infezione ed impedire che si possa parlare di pandemia. La velocità con la quale il virus viaggia e la facilità che contraddistingue l’infezione, ogni precauzione ed ogni limitazione diventa fondamentale per combattere il contagio.

Coronavirus, Conte: “Faremo norme sempre più efficaci”

Pochi minuti fa Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana, ha parlato della situazione. Il politico si è soffermato sulla possibilità in futuro di vedere provvedimenti ancora più rigidi. Ecco le sue parole, raccolte da Adnkronos:

“Continueremo a raccogliere le istanze degli amministratori territoriali, come facciamo con videoconferenza quotidiana, e continueremo a porre a base delle nostre autonome decisioni politiche le valutazioni del comitato tecnico-scientifico. Faremo in modo che le misure tengano sempre conto di tutti i fondamentali interessi in gioco e siano sempre più efficaci”.

