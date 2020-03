Stato di emergenza anche in Italia: il Coronavirus si estende a macchia d’olio e il numero di persone contagiate e vittime cresce, purtroppo, con il trascorrere delle ore. Il Governo, intanto, ha allargato la zona rossa a tutto il territorio nazionale. L’intera redazione di iNews24.it si occuperà dell’aggiornamento LIVE dello stato del virus in Italia.

Martedì 10 marzo

13,55 – Altra rivolta, questa volta nel carcere di Rieti: sono 3 i detenuti morti. >>> LEGGI L’ARTICOLO

13,00 – Ecco quanto ammesso dal direttore della terapia intensiva del Sacco di Milano: “Abbiamo numeri da guerra”.

12,15 – Adesso è ufficiale: la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Barcellona e Napoli si disputerà a porte chiuse.

11,35 – Mediaset ha sospeso tre noti programmi televisivi: ecco di quali si tratta.

11:00 – Basilica del Carmine, esposto Crocifisso dei Miracoli a Napoli contro il Covid-19. >>> LEGGI L’ARTICOLO

10:32 – NUOVI CONTAGI: bollettino della Regione Veneto evidenzia 85 casi in più rispetto a quelli di ieri pomeriggio. 5 anche i decessi per un totale di 856 contagi, 77 pazienti in terapia intensiva e 26 decessi

10:26 – GUARITO ASSESSORE EMILIA ROMAGNA: Raffaele Donini è guarito dal Coronvirus. “Sono negativo, ho vinto la mia battaglia e ora sono pronto a combattere insieme a voi per vincere la guerra contro il virus“.

10:18 – VENTILATORI IN 15 GIORNI: sono state rese note le tempistiche per la consegna di nuovi ventilatori per la terapia intensiva. Entro 3 giorni saranno disponibili altri 119 ventilatori, entro 15 giorni ne arrivano altri arrivando ad un totale di 1.100. Per altri 2700 è prevista la consegna tra 3 settimane

09:30 – NUOVI CONTAGI: sono stati eseguiti dei tamponi nella notte in Abruzzo, 6 positivi, salgono a 39 i contagi totali

06.40 – Il Governo di Londra sconsiglia qualsiasi viaggio in Italia se non per estrema necessità. Boris Johnson ha esteso l’obbligo di quarantena domiciliare per tutti coloro che rientrano dal nostro paese, anche se non presentano sintomi influenzali.

06.10 – Il presidente cinese Xi Jinping visiterà Wuhan per la prima volta dallo scoppio dell’epidemia di Coronavirus. La sua sarà una visita per “una ispezione di prevenzione e controllo”, oltre ad un saluto generale alle forze sanitarie e militari operanti sul territorio.

