Disponibile da oggi il download gratuito di Call of Duty: Warzone, il nuovo battle royale targato Activision sullo stile di Fortnite e Apex Legends

Come già annunciato nei giorni scorsi, la Activision ha messo oggi a disposizione il download di Call Of Duty: Warzone, il nuovissimo battle royale stile Fortnite e Apex Legends destinato ad avvicinare milioni di videogiocatori. La modalità sarà giocabile da qualsiasi persona, anche da chi non possiede la copia fisica del videogioco. Sarà possibile avviare il download accedendo agli store Playstation, Xbox e Battle.net (per pc). Il download per chi non possiede il videogioco dovrebbe essere accessibile dalle 20 di questa sera, e peserà tra gli 80 e i 100 GB, mentre per chi è già in possesso di Call Of Duty: Modern Warfare si parla di un aggiornamento di 20 GB che dovrebbe essere già disponibile dalle 16.

Call Of Duty: Warzone, di cosa si tratta

La nuova modalità messa a disposizione dalla Activision segue il filone di tutti i battle royale che tanto successo hanno avuto e continuano ad avere, a partire da Fortnite e Apex Legends. Al lancio del gioco, saranno disponibili ben 2 modalità: battaglia reale e la modalità Plunder. Nella fattispecie, il battle royale prevede una mappa composta da 150 players, e per vincere bisogna rimanere in vita per ultimi. Ci sarà una zona che si chiuderà di volta in volta, rendendo la parte di mappa giocabile sempre più ridotta. Nella modalità Plunder, invece, l’obiettivo è muoversi lungo la mappa per raccogliere il maggior numero di contanti possibile. Bisognerà inoltre uccidere gli altri nemici in modo da saccheggiare loro il denaro ed arrivare alla conclusione con il bottino più alto, così da vincere la partita.

