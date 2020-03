Gesto di grande solidarietà da parte dei tifosi dell’Atalanta per l’emergenza Coronavirus: ecco la donazione all’ospedale di Bergamo

Sono tempi difficili per l’Italia in queste settimane a causa del Coronavirus. La Lombardia è sicuramente la regione più in difficoltà per i tanti casi positivi, con la provincia di Bergamo tra le prime per numero di contagi. In questo momento l’unità del popolo italiano è fondamentale e gesti di solidarietà come quello fatto da alcuni tifosi dell’Atalanta sono davvero da apprezzare e sottolineare.

Atalanta, gesto di solidarietà dei tifosi per emergenza Coronavirus

Nonostante in Italia il campionato di Serie A sia sospeso, l’Atalanta questa sera ha un appuntamento con la storia, visto che a Valencia giocherà la gara di ritorno degli ottavi di Champions League. Ma i cittadini bergamaschi stanno vivendo un momento difficilissimo, con gli ospedali ai limiti del collasso per i moltissimi casi gravi di Coronavirus. Così la Curva Nord ha deciso di donare in beneficenza all’Ospedale di Bergamo i soldi dei rimborsi dei biglietti della gara del Mestalla, che si giocherà a porte chiuse.

“Questa sera dovevamo vivere una delle più belle serate della nostra storia – si legge sul comunicato dei supporters nerazzurri – invece questa situazione di emergenza fa passare tutto in secondo piano“. La Curva Nord devolverà all’ospedale bergamasco 40.000 euro, che saranno utili a tutto il personale medico della città che in questo momento stanno aiutando a salvare vite.