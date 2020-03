Con l’emergenza Coronavirus, la Lombardia e altre province sono zona rossa. Diverse persone hanno tentato però la fuga, molte in Toscana

Continua a preoccupare il Coronavirus, la terribile epidemia cinese che sta stravolgendo il normale vivere di cittadini provenienti da ogni parte del mondo. In Italia, soprattutto, la situazione è decisamente critica, con un numero di contagi che cresce a una media di 1000 al giorno e con i decessi in aumento. Le misure cautelari sono diverse, e i consigli dati dagli esperti sono chiari: non uscire se non strettamente necessario, lavarsi le mani e evitare contatti fisici. La Lombardia e altre province limitrofe sono state dichiarate ieri zona rossa. Non è quindi permesso ai residenti di uscire, così come ai non residenti di entrare. Diverse persone, però, stanno comunque tentando la fuga, andando in aree meno a rischio. Una delle regioni più in voga è la Toscana, come detto oggi anche dal presidente della Regione Enrico Rossi.

Toscana, l’appello del presidente della Regione Enrico Rossi

La situazione sta diventando quasi insostenibile. Le aree dichiarate zone rosse non possono essere evacuate. O almeno, così dovrebbe essere. Il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi ha infatti oggi dichiarato che tantissimi casi di provenienti da Lombardia e provincia sono ora in Toscana. “Il contenimento è necessario. Invito le persone arrivate qui a tornare a casa, per il bene della salute di tutti“, queste le parole che Rossi ha rilasciato, spiegando che i sindaci di diversi paesi hanno denunciato la presenza di decine di migliaia di lombardi. In particolare modo, l’Isola d’Elba e la costa toscana sono le aree maggiormente prese di mira dai ‘fuggitivi’ delle zone rosse, desiderosi di scappare e rifugiarsi in luoghi meno pericolosi. Il presidente si aspetta ora provvedimenti da parte del Governo stesso.

