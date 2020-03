È morta all’età di 81 anni Suor Germana, al secolo Martina Consolaro. La “Cuoca di Dio”, come la conoscevano tutti, si è spenta a Caronno Varesino.

Tutti la conoscevano come la “Cuoca di Dio”. Infatti, suor Germana, all’anagrafe Martina Consolaro, era diventata una vera e propria icona negli anni Ottanta e Novanta con decine di libri di cucina scritti e le numerose apparizioni in televisione. Suor Germana avrebbe compiuto 82 anni il prossimo luglio.

Suor Germana aveva mosso i primi passi in cucina nell’ordine delle suore del Famulato Cristiano, all’interno del quale aveva preso in carico l’insegnamento ai giovani fidanzati, insegnando per l’appunto cucina. Già negli anni Ottanta, era stata protagonista di diverse apparizioni televisive, divenendo un volto noto e ricevendo l’appellativo di Cuoca di Dio, nome col quale tutti al chiamavano.

I funerali in forma strettamente privata

Suor Germana era nata a Crespadoro (Padova) nel 1938. I suoi libri di cucina sono stati un vero e proprio successo editoriale e hanno contribuito renderla un’icona della cucina italiana.

Da tempo, la suora era ricoverata in una clinica per anziani e, in una recente intervista a Famiglia Cristiana, riportata da Caffeinmagazine.it, aveva dichiarato che il Signore le ha voluto sempre bene e l’ha sempre accompagnata.

Tra i suoi successi editoriali più importanti ricordiamo Quando cucinano gli angeli, il suo primo libro di ricette, prodotto nei primi anni Ottanta. A questo primo libro fece seguito una serie di rubriche culinarie e testi di argomento che hanno contribuito ad accrescere il successo della “Cuoca di Dio”.

Suo Germana si è spenta il 7 marzo, nel Varesotto. I funerali saranno celebrati in forma strettamente privata, a seguito delle regole di contenimento anti Coronavirus.

