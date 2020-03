Ecco cos’è e come funziona Google Classroom, la piattaforma che permette la didattica a distanza

L’Italia vive una crisi dettata dal diffondersi dell’epidemia da coronavirus. Il presidente del consiglio Conte ha nominato tutta Italia come zona protetta e, tra le misure adottate, c’è la sospensione delle scuole di ogni ordine e grado fino al 3 aprile prossimo.

In soccorso a quest’ultimo fatto arriva la piattaforma Google Classroom che aiuta la didattica a distanza ed è totalmente gratuito. A sviluppare l’app è stata l’azienda di Mountain View nel 2014. Con questo sistema si possono inserire lezioni, creare corsi online, seguire le classi e avere sempre a disposizione il materiale didattico. Tra i principali servizi di Google Classroom c’è Google Documenti, ma anche le app Presentazioni e Fogli tornano utili proprio per condividere appunti, lezioni, esercizi, presentazioni, video e i contenuti multimediali.

Google Classroom, ecco come funziona

Google Classroom, come già accennato, mette a disposizione di insegnanti e studenti diversi strumenti. I primi possono creare corsi e invitare gli studenti, caricare lezioni online e contenuti multimediali, inserire avvisi sui corsi e controllare da remoto i compiti svolti dai ragazzi. Gli studenti, invece, possono partecipare in “diretta”, quindi in tempo reale, a tutti i corsi a cui vengono invitati dagli insegnanti, diventando membri delle classi virtuali create dai loro docenti. Ma hanno anche la possibilità di scrivere sulla bacheca del corso, interagire con i compagni e chiedere informazioni e consigli ai loro insegnanti. Grazie a Google Calendar, invece, possono conoscere le date e gli orari delle verifiche predisposte dai docenti. Su Google Suite for Education c’è una guida completa per usare al meglio il sistema.

