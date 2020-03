Anche in Germania il Coronavirus ha causato i primi due morti: più di mille contagiati nel paese

Anche in Germania il Coronavirus ha causato le prime vittime. Si tratta di una persone di Heinsberg, in Nord-Reno Vestfalia, dove è stato individuato il maggiore focolaio di Covid-19, mentre l’altro decesso si è registrato ad Essen. La conferma è arrivata dal ministero della Salute del Land centro-occidentale tedesco, ma non sono stati pubblicati maggiori dettagli sui dati anagrafici delle vittime e sulle condizioni preesistenti di salute. Ieri invece era stata annunciata la morte di un cittadino tedesco in Egitto: è un uomo di 60 proveniente da Amburgo, che si era recato nel paese africano ed era ricoverato da venerdì scorso.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, 6.387 positivi e 366 morti in Italia: rivolta nelle carceri – DIRETTA