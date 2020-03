Covid-19, #restiamoacasa: il messaggio dei vip che spopola sui social e sta coinvolgendo sempre più persone. E’ il momento di mostrare il proprio senso civico

In un momento così delicato anche la comunicazione attraverso i social può ricoprire un ruolo importante. I vip si sono uniti attraverso le maggiori piattaforme online per condividere un appello fondamentale: contro il Covid19, #restiamoacasa. Da Fiorello a Claudio Baglioni, da Barbara D’Urso ad Amadeus, tutti uniti per cercare di limitare i comportamenti sconsiderati che troppe persone stanno mettendo in atto. In tale emergenza, la mancanza di senso civico può essere letale e vanificare gli sforzi di tutti. Chi pensa che il blocco delle scuole e l’istituzione delle zone rosse, con relativi provvedimenti, siano uno scherzo, si sbaglia di grosso e mette a rischio la propria salute e quella altrui. Contravvenendo alle misure disposte dal Governo nel “decreto Coronavirus” si prolunga il periodo di crisi, portando l’emergenza oltre ogni limite auspicabile. Le persone più famose cercano di utilizzare la propria immagine sperando di influenzare le menti poco illuminate di chi ancora non ha compreso la gravità del contesto. Soprattutto i giovani, poco attenti ai consigli delle istituzioni, fanno fatica a recepire le indicazioni e violano le regole. Per questo, artisti e vip sono scesi in campo contro il Covid19: “leggete un libro, ascoltate buona musica, guardate un bel film ma #restiamoacasa”.

Covid-19, #restiamoacasa: il messaggio dei vip che spopola sui social

Anche i fuorisede si fanno sentire:#ioresto è il loro messaggio per sensibilizzare gli altri ad evitare spostamenti. Dopo la fuga di notizie da parte del Governo, le immagini dell’assalto a treni e bus per rientrare a casa sono rimbalzate su tutti i media. Migliaia gli studenti che, in preda al panico, hanno deciso di fuggire nel cuore della notte da Milano ed altre città, pur di tornare dai loro cari. Ma, se da un lato la paura ha spinto numerosi under 30 a rientrare, dall’altro invece c’è chi ha deciso di restare credendo che la situazione sia più facile da contenere. #ioresto scrivono sui loro profili social tutti i giovani che non lasciano la loro quotidianità mostrando un senso civico ben augurante. “Abbiamo tutti paura ma il sistema sanitario delle nostre regioni ha molte faglie e non potrebbe sostenere una situazione come in Lombardia” così hanno dichiarato alcuni ragazzi rimasti.

Ecco una serie di messaggi condivisi dai vip su Twitter e Instagram con l’hashtag #restiamoacasa, #iorestoacasa:

Visualizza questo post su Instagram #coronavirus #iorestoacasa Un post condiviso da Rosario Fiorello (@rosario_fiorello) in data: 8 Mar 2020 alle ore 6:56 PDT

Un piccolo sacrificio adesso, per evitarne uno più grande domani.#iostoacasa pic.twitter.com/SI3LYG9gMJ — Claudio Baglioni (@ClaudioBaglioni) March 8, 2020

Visualizza questo post su Instagram #iorestoacasa Un post condiviso da lorenzojova (@lorenzojova) in data: 8 Mar 2020 alle ore 8:39 PDT