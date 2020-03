Covid-19, contagiato anche il giornalista Mediaset Nicola Porro. Conduceva la trasmissione di Rete 4 “Quarta Repubblica”

Il Coronavirus continua a contagiare moltissime persone in Italia. I numeri parlano di circa 6000 casi di positività e oltre 300 vittime, con preoccupanti aggiornamenti di ora in ora. Anche la classe politica non è stata risparmiata con il segretario generale del Pd Nicola Zingaretti, positivo al test pochi giorni fa, al pari del governatore della Regione Piemonte, Alberto Cirio. Una diffusione democratica che non sta risparmiando davvero nessuno, soprattutto nelle zone del Nord Italia. Nonostante le misure restrittive e l’istituzione di zone rosse sempre più ampie, gli infetti sono in costante aumento, a ritmo di diverse centinaia al giorno.

Covid-19, contagiato anche il giornalista Mediaset Nicola Porro

Adesso ad essere coinvolto nell’infezione da Covid-19 è anche il mondo dell’informazione. E’ notizia dell’ultima ora la positività al test per Coronavirus di Nicola Porro, famoso volto televisivo di Mediaset. Il giornalista romano conduce su Rete 4 la trasmissione “Quarta Repubblica” con un buon successo di pubblico. Ancora non è ufficiale se la puntata di questa sera verrà condotta da Barbara Palombelli o verrà annullata.

Ironia della sorte, Porro aveva condotto per anni sulle reti Rai il programma di approfondimento politico Virus.

