Covid-19, paga 1200 euro per scappare da Milano a Roma in taxi: incredibile quanto accaduto nei giorni scorsi a questa ragazza.

Ha salutato in fretta e furia il fidanzato a Milano prima di lasciare il capoluogo meneghino e di scappare in piena notte a Roma a causa dell’emergenza Coronavirus. A raccontare questa incredibile storia è ‘Fanpage.it’, secondo cui una ragazza avrebbe infatti pagato la bellezza di 1200 euro per trasferirsi in taxi da Milano a Roma nella notte tra sabato 7 e domenica 8 marzo. La protagonista di questa storia sarebbe arrivata nella Capitale alle 4,30 del mattino, quando la madre avrebbe poi saldato il conto con il tassista.

LEGGI ANCHE >>> Autocertificazione Coronavirus per gli spostamenti: come funziona

Coronavirus, paura a Roma: le ultimissime

Intanto, a Roma, sei medici operanti nel Policlinico Umberto I sono risultati positivi al tampone per il Coronavirus. Si tratta di dottori che sono stati sottoposti al test dopo essere stati a stretto contatto con centinaia di pazienti. Tra questi ci sarebbe anche anche l’oncologo Enrico Cortesi. Situazione, dunque, sempre più allarmante a Roma e nel resto della nostra penisola.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus a Roma, positivi sei medici del Policlinico Umberto I