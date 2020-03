Continuano le ricerche per una cura contro il Coronavirus. A Napoli, due pazienti migliorano le loro condizioni con un farmaco anti-artrite.

Non si arrestano le ricerche per trovare un farmaco in grado di combattere il Coronavirus. L’emergenza sanitaria cresce sempre di più, con ben 133 morti solamente nella giornata di ieri.

Così si cerca anche di sperimentare per trovare misure di sicurezza contro al Virus. Dalla Cina infatti arrivano le prime indicazioni riguardanti un farmaco anti-artrite. Così sulla scorta di questi primi elementi per combattere il virus “si sta valutando la possibilità di trattare altri malati in condizioni critiche“.

Da Napoli però possono giungere importanti novità. Infatti nel capoluogo campano, grazie a una collaborazione tra l’Azienda Ospedaliera dei Colli, l’Istituto dei tumori di Napoli e alcuni medici cinesi potrebbe arrivare un importante risposta.

Infatti i tre corpi hanno provato a somministrare ad alcuni pazienti il Tocilizumab, farmaco utilizzato per curare l’artrite reumatoide e per la sindrome da rilascio citochimica dopo trattamento con le cellule Car-T.

Coronavirus, il farmaco contro l’artrite somministrato sabato al Cotugno di Napoli

Così il farmaco noto come Tocilizumab è stato testato su due pazienti che versavano in condizioni gravissime. Sorprendentemente la sperimentazione ha dato i suoi frutti, con i pazienti che hannoa vuto dei miglioramenti, registrati già a 24 ore dalla somministrazione del farmaco.

Un risultato eccellente quello ottenuto dalla squadra formata da Vincenzo Montesarchio (Oncologia dell’Azienda dei Colli), Paolo Ascierto (Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative del Pascale), Franco Buonaguro (virologo) e poi alcuni medici cinesi tra cui Wei Haiming Ming del First Affiliated Hospital of University of Science and Technology of China. Tra di loro presente anche Rodolfo Punzi (team medici del Cotugno) e Roberto Parrella.

Ai microfoni Vincenzo Montesarchio e Paolo Ascierto hanno spiegato: “Nell’esperienza cinese sono stati 21 i pazienti trattati che hanno mostrato un miglioramento importante già nelle prime 24-48 ore dal trattamento, che avviene in un’unica soluzione e che agisce senza interferire con il protocollo terapeutico a base di farmaci antivirali utilizzati.”

I due medici hanno poi concluso affermando: “Qui in Italia hanno risposto subito i due pazienti napoletani. La speranza è che la sperimentazione possa risultare efficace anche sugli altri pazienti italiani“.

