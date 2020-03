È notizia di poco fa il rinvio della 65esima edizione dei David di Donatello, che dovrebbero ora andare in scena l’8 maggio

Continuano le modiche relative ad eventi, dovute ovviamente all’epidemia del Coronavirus. È di qualche minuto fa la notizia che anche i prossimi David di Donatello sono stati ufficialmente rinviati. Inizialmente, la premiazione si sarebbe dovuta tenere il prossimo 3 aprile ma, a seguito delle varie ordinanze restrittive e dei decreti legge, l’Accademia del Cinema Italiano è stata costretta a far slittare la premiazione di oltre un mese. Con un comunicato ufficiale, l’Accademia ha annunciato che la scelta fatta ha come obiettivo quello di “non cancellare la celebrazione del cinema italiano, ma tenendo comunque conto i fatti relativi all’emergenza sanitaria in Italia“. Rai 1 trasmetterà l’assegnazione dei premi il prossimo 8 maggio. Il conduttore sarà Carlo Conti.

David di Donatello, le candidature ai premi

La cerimonia di premiazione dei David di Donatello è stata ufficialmente rinviata all’8 maggio, in modo da rispettare tutti i fatti relativi all’emergenza sanitaria in cui si trova l’Italia. L’obiettivo è comunque rimasto quello di non voler cancellare definitivamente la celebrazione del cinema italiano. Le candidature ai premi sono veramente tante, con film di qualità e attori d’eccezione. Ci saranno oltre 132 film italiani e 307 stranieri candidati, con ben 26 categorie da premiare. Tra le più attese ci sono le statuette per il miglior film, migliori attori e miglior regista. Tra i tanti prodotti, impossibile non citare “Pinocchio” di Matteo Garrone, “Il Traditore” o “Il Primo Re” di Matteo Rovere, con Alessandro Borghi grande protagonista e candidato alla categoria di miglior attore protagonista. Occhio anche alla categoria di miglior attrice protagonista, con Jasmine Trinca e Linda Caridi (tra le altre) in lizza per vincere la statuetta.

