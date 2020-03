Coronavirus, scuole potrebbero continuare a restare chiuse ancora a lungo. Secondo le ultime notizie, infatti, una circolare indicherebbe una decisione vicina in tal senso.

Il coronavirus fa sempre più paura e la situazione è sempre più complessa. Proprio per questo il governo, onde evitare enormi fughe di persone e dello stesso virus, sta cercando di contenere quanto più possibile la situazione. Le scuole sono chiuse, le università pure. Sono proibiti enormi gruppi di persone, in particolare nelle zone rosse dove è vietato uscire di casa se non per motivi importanti. E’ consigliato stare a casa, evitare il contatto umano, stare ad un metro da chiunque e non interagire più del necessario con l’ambiente. Il tutto per evitare che il virus originario di Wuhan possa diffondersi con estrema facilità in nuove zone, tra varie persone, creando il caos.

Coronavirus, scuole verso chiusura prolungata: la circolare

Nelle ultime ore, riporta Repubblica, il ministero ha fatto recapitare una circolare ai presidi delle scuole. Nella circolare vengono sospese le riunioni degli organi collegiali fino al 3 aprile 2020. Ciò ovviamente non può che far pensare ai lettori che le scuole resteranno chiuse fino a quel giorno, data che già sta trovando varie applicazioni per la chiusura di altre strutture come quelle dedite alla riabilitazione. Di seguito un frammento della circolare, riportata da Repubblica.

“Nelle istituzioni scolastiche sono sospese tutte le riunioni degli organi collegali in presenza fino al 3 aprile 2020. Si raccomanda di valutare attentamente l’opportunità di mantenere impegni collegiali precedentemente calendarizzati, riducendo allo stretto necessario gli incontri organizzati in via telematica, al fine di lasciare ai docenti il maggior tempo possibile per lo sviluppo della didattica a distanza”.

