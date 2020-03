E’ allarme Coronavirus anche a Roma: sei medici dell’ospedale Policlinico Umberto I positivi al tes. Ecco i dettagli

Proseguono i contagi di Coronavirus in Italia, con l’epidemia che si sta diffondendo, anche se in numeri ancora molto minori, anche al di fuori delle “zone rosse” del nord del paese. Il Covid-19 è arrivato anche a Roma e oggi sono stati individuati dei casi positivi anche all’interno dell’ospedale Policlinico Umberto I. Finora sono 87 finora i casi accertati nella regione Lazio.

Coronavirus a Roma, positivi sei medici del Policlinico Umberto I: i dettagli

Sei medici operanti nel Policlinico Umberto I sono risultati positivi al tampone per il Coronavirus. Si tratta di dottori che sono stati sottoposti al test dopo essere stati a stretto contatto con centinaia di pazienti. Tra questi ci sarebbe anche anche l’oncologo Enrico Cortesi, un suo collega, tre studenti specializzandi e un dirigente di un altro reparto. Essi sono stati messi in quarantena per 14 giorni e attualmente si trovano in isolamento fiduciario nelle proprie abitazioni.

Ora si sta procedendo ad avvertire tutti i pazienti e le persone che sono venute a contatto con questi medici. E’ ancora in emergenza, rimanendo a Roma, nell’istituto di malattie infettive Spallanzani, dove sono ancora ricoverate 65 persone con Coronavirus, di cui 9 che necessitano del supporto respiratorio.