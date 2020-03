Coronavirus, rendere l’intera Italia zona rossa? E’ questa la proposta di Matteo Renzi per far fronte all’emergenza sanitaria. Ecco cosa ha proposto l’ex Premier.

Coronavirus, il Governo opta per misure restrittive importanti per le zone ad altissimo contagio. Ma per Matteo Renzi non basta. L’ex Premier, piuttosto, ritiene che l’intera penisola dovrebbe diventare zona rossa affinché si riduca l’emergenza.

Coronavirus, la proposta di Renzi per l’emergenza

“Le misure prese – commenta il politico – sono considerare molto dure, ma in realtà non lo sono. Anzi io ritengo che nei prossimi giorni, per esigenza, servirà tutt’altro. Il virus sta correndo molto più velocemente dei nostri decreti e serve una svolta”.

Da lì la proposta di “chiudere” tutta l’Italia: “Personalmente credo che ormai l’intero territorio nazionale debba essere considerata come una zona rossa. Altrimenti diamo un messaggio contraddittorio. Anche sul piano economico, perché è tutto il Paese che soffre il crollo economico e non solo i focolai”.

Giuseppe Conte, attuale presidente del Consiglio, ha invece postato i seguenti messaggio di fiducia via social: “Questo è il momento della responsabilità, da parte di tutti. Questa battaglia si vince solo con l’impegno di ognuno di noi. In questi giorni ho ripensato ad alcune vecchie letture, a Winston Churchill. Questa è la nostra “ora più buia”. Ma ce la faremo”.

