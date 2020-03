Il Coronavirus ha ormai contagiato centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo e l’Oms annuncia: “Rischio Pandemia reale”

Il Coronavirus, partito dalla Cina, in poche settimane ha contagiato migliaia di persone in tutto il mondo e ora lo stato di pandemia non è più così lontano. Ad annunciarlo è l’Organizzazione Mondiale della Sanità, direttamente dalla parole del direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus, nella conferenza stampa di Ginevra dove si discuteva proprio delle misure per il Covid-19.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, Coni annuncia: “Sospese tutte le attività sportive”

Coronavirus, l’annuncio dell’Oms: “Pandemia vicina”

“Il rischio di una pandemia è diventata ormai reale – ha dichiarato Ghebreyesus – il Coronavirus è ormai presente in molti Paesi. Ma sarebbe il primo caso della storia dell’umanità di pandemia che potrebbe essere controllata, non siamo in balia del virus”. Secondo il direttore dell’Oms le misure attuate dai vari paesi, tra cui anche l’Italia, dovrebbero funzionare: “Non dobbiamo mollare, ci sono esempi di paesi che hanno adottato misure di emergenza che funzionano come Cina, Corea del Sud, Giappone, Italia e Stati Uniti”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, scuole verso la chiusura prolungata: la circolare

Il Coronavirus è ormai presente in quasi 100 paesi del mondo, con oltre 100mila contagi e 3500 morti. In caso di dichiarazione di “pandemia” scatterebbe lo sblocco di fondi internazionali per aiutare le Nazioni più colpite.