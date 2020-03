Coronavirus, offerti 4mila euro dall’Inghilterra per farsi inoculare il virus e farsi infettare. Una situazione davvero complessa, che ha portato la formulazione di un’offerta altrettanto incredibile.

La situazione europea e mondiale è sempre più difficile. Il coronavirus si diffonde ogni giorno di più, portando sempre più persone a contrarre la malattia e a sentirsi male. Proprio per questo si stanno imbastendo le zone rosse, si stanno fermando le attività sportive, le scuole, chiudendo i locali ed ogni luogo di ritrovo. E’ vietato creare grandi gruppi di persone nei luoghi pubblici, è prescritta la permanenza a casa fiduciaria e si consiglia di mantenere un metro di distanza da chiunque. Intanto gli scienziati ed i medici fanno tutto il possibile per cercare di combattere l’infezione e trovare una cura che possa risolvere ciò che giorno dopo giorno diventa sempre più simile ad una pandemia. Anche facendo offerte folli.

Coronavirus, offerti 4mila euro per farsi infettare e studiare in UK

In Inghilterra, riporta il Times, un’azienda avrebbe da poco pubblicato un annuncio pazzesco. La società Hvivo, infatti, ha messo un annuncio online in cerca di cavie da studiare. Si cercano delle persone da contagiare con il coronavirus per permettere degli studi approfonditi e delle approfondite ricerche sugli effetti. Lo studio dovrebbe prevedere un periodo di osservazione e quarantena di almeno un paio di settimane. L’offerta è piuttosto sostanziosa: 3500 sterline, che al cambio attuale sono 4004 euro per chi decide di prendere parte al programma.

