Coronavirus, Caputo ha appena lanciato un messaggio ai tanti tifosi e telespettatori che stanno seguendo la gara contro il Brescia. Il centravanti neroverde ha fatto un appello per il virus.

Ciccio Caputo, bomber di provincia che dopo aver fatto bene ad Empoli si sta confermando a Sassuolo, ha da poco segnato. Il suo fiuto per il gol, ancora una volta, lo ha portato a tu per tu con il portiere nell’area piccola e, come spesso accade, ha vinto il duello. L’attaccante neroverde ha subito pensato di esultare con i compagni, ma ha anche deciso di approfittare della situazione per lanciare un messaggio importante. Il centravanti, infatti, ha sollevato un cartello, correndo verso la telecamera, con scritto: “Andrà tutto bene! Restate a casa”. L’attaccante si riferisce ovviamente alle ultime disposizione del governo, che intima alla quarantena preventiva in tutta Italia, obbligatoria nelle zone rosse per il coronavirus.

LEGGI ANCHE —> Coronavirus, Coni annuncia: “Sospese le attività sportive”

Coronavirus, Caputo segna e mostra messaggio: “Restate a casa!” – FOTO

L’attaccante neroverde ha quindi voluto lanciare un messaggio ai tanti tifosi che lo seguono, ma anche a chi ama lo sport ed era sintonizzato. Predica calma e tranquillità il bomber made in Italy, ma ricorda anche quanto sia importante in questo momento limitare al minimo indispensabile i contatti con l’esterno. Il coronavirus si diffonde con una facilità disarmante, quasi come fosse l’influenza comune, e per questo è necessario fare di tutto per bloccare il contagio. Evitare di frequentare luoghi affollati e mischiarsi tra la gente è un ottimo modo per iniziare. L’attaccante poco dopo ha segnato ancora.

LEGGI ANCHE —> Coronavirus, 7985 contagi e 463 morti in Italia: stop alle attività sportive – DIRETTA