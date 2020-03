Coronavirus, 1598 contagi e 97 morti in Italia nelle ultime 24: le ultime in merito a quello che sta succedendo nel nostro paese.

Continuano ad aggiornarsi i numeri delle vittime in Italia a causa del Coronavirus. A renderlo noto è il capo della protezione civile, Angelo Borrelli, nel consueto bollettino delle 18:30: ” Nelle ultime ventiquattro ore si registrano 97 decessi nel nostro paese e quindi il numero complessivo delle vittime sale a 463. Le persone positive sono adesso 7985, con un incremento di 1598 persone nelle ultime ventiquattro ore. Il numero dei guariti è di 102, quindi in totale 724″.

Coronavirus, il comunicato del Coni

Intanto, dopo la riunione odierna, il Coni ha deciso di sospendere tutte le attività sportive come annunciato in questo comunicato ufficiale: “Sono sospese tutte le attività sportive ad ogni livello fino al 3 aprile 2020; Per ottemperare al punto sopra descritto, viene richiesto al Governo di emanare un apposito DPCM che possa superare quello attuale in corso di validità”.

