In tempo di Coronavirus la chiesa e i fedeli si attrezzano: ecco la preghiera a Tivoli e Palestrina per cercare di sconfiggere il Covid-19

Il Coronavirus è ormai entrato nelle vite di tutti gli italiani, che hanno visto in poche settimane sconvolgersi tutte le normali attività quotidiani. Anche il mondo religioso ne sta risentendo, con chiese, oratori chiusi o con limitazioni all’accesso e la sospensione di tutti i riti, compresi quelli funebri. I fedeli, però, non si danno per vinti e si stringono, in modo figurativo quando non sia possibile farlo fisicamente, nella preghiera.

Tivoli e Palestrina, spunta la preghiera contro il Coronavirus: ecco la foto del documento

Mauro Parmeggiani, Vescovo della Diocesi di Tivoli e Palestrina (provincia di Roma), questa mattina ha distribuito ai fedeli presenti alla messa domenicale un foglietto con stampato il testo di una preghiera “particolare”, fatta appositamente per il Covid-19. Nel testo della “Preghiera in tempo di Coronavirus” si fa cenno anche al “virus dell’egoismo e del peccato” oltre al fatto che gli uomini cercano Dio solo quando si accorgono di essere piccoli e impotenti. Nella preghiera si invoca il Signore di proteggere soprattutto gli anziani e le persone più a rischio.