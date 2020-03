Norme contro il coronavirus, le misure più restrittive da applicare in Italia

Ecco le norme contro il coronavirus, ovvero le misure più importanti da applicare in Italia per combattere l’epidemia

Con la firma del nuovo decreto legge, il governo impone una serie di norme più restrittive da rispettare per combattere il coronavirus. Non solo in una zona rossa come la Lombardia, ma in tutto il Paese.

Per quel che riguarda il mondo del lavoro, si sospendono congressi, riunioni, meeting ed eventi sociali. Fino al 3 aprile, dovranno chiudere pub, scuole di ballo, sale giochi, centri scommessi, sale bingo e discoteche. Sospese anche tutte le manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura tra i quali quelli cinematografici e teatrali sia pubbliche che private. Devono chiudere anche i musei e tutti gli istituti e luoghi della cultura. Restano aperti invece bar e ristoranti esclusi dalle zone rosse. C’è però l’obbligo di far rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro. È consentito lo svolgimento delle competizioni sportive e l’allenamento degli atleti agonisti, ma solo in impianti a porte chiuse. Questo sempre nel rispetto delle norme di sicurezza.

Scuole ed università chiudono fino al 15 marzo. Sono sospesi anche viaggi d’istruzione, iniziative di scambio e uscite didattiche. La formazione e la didattica a distanza è consentita e incoraggiata. I luoghi di culto possono essere accessibili solo se vengono adottate misure “organizzative tali da evitare assembramenti”. Negli ospedali viene introdotto il divieto per gli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei vari dipartimenti e nell’area di accettazione dei pronto soccorso.

