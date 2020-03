Un grave incidente si è verificato stamane a Fiumicino, a Roma, che ha visto coinvolte cinque automobili

A Roma, lungo il viadotto dell’Aeroporto di Fiumicino, c’è stato un incidente stradale poco prima delle 12:00 che ha visto coinvolte cinque automobili. Secondo quanto si vocifera, il tamponamento è stato a catena ed è avvenuto per cause ancora sconosciute. A dare l’allarme sono stati i passanti. Sul luogo è arrivato subito il personale del 118 con quattro autoambulanze.

Fiumicino, incidente tra cinque automobili: c’è un morto

Tra le persone coinvolte, lo stato di uno di loro è apparso subito grave. Infatti è servita l’eliambulanza che però non ha potuto far altro che costatare il decesso dell’uomo avvenuto per le gravi ferite riportate e traumi molto importanti. Sul posto è arrivata anche la polizia locale di Roma per i dovuti rilievi scientifici. E’ stato anche chiuso il viadotto per agevolare le operazioni di soccorso che ha creato momentanei disagi alla circolazione, con traffico e code. I vigili urbani hanno gestito la circolazione che ha subito ripercussioni anche sul tratto finale della via Portuense verso Fiumicino.

