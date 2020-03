Cresce la preoccupazione per il Coronavirus in USA anche per Donald Trump. Un uomo è risultato positivo dopo aver partecipato ad un evento con il presidente

Campanello d’allarme anche negli Stati Uniti d’America. Infatti anche nel paese a stelle e strisce si sta diffondendo la paura per i contagi da Covid-19. Certo è, che la potenza mondiale non conta gli stessi casi presenti in Italia, nonostante una popolazione di gran lunga maggiore, però anche qui c’è preoccupazione per la diffusione del virus.

Così Donald Trump sta cercando di adottare tutte le misure necessarie per contenere il contagio e per non far scattare l’allarme nazionale. Ma anche in America, nonostante il contagio sia più lento, sembrano aumentare i casi di infezioni da Covid-19. L’ultimo caso ha qualcosa di clamoroso, scopriamo chi è l’uomo che ha contratto il virus cinese.

Coronavirus USA, un caso dopo un evento con Donald Trump

Così nella giornata di ieri, il Ministero della Salute americano ci ha tenuto ad informare il paese di un nuovo caso di contagio da Coronavirus. Nel dare la notizia, però, spunta un indiscrezione che ha del clamoroso e che ha fatto drizzare un orecchio al mondo intero.

Infatti la persona contagiata dal pericoloso Covid-19 sarebbe stata a contratto proprio con il 45esimo presidente degli Stati Uniti. Una notizia che ha sconvolto il paese intero nonchè il presidente stesso, Donald Trump.

Pochi giorni fa, infatti, il presidente era presente all’evento della Conservative Political Action Conference, che si è svolto a fine febbraio nello stato del Maryland. Un evento speciale ed a stampo politico in cui oltre a Donald Trump era presente anche il vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence.

Adesso cresce la preoccupazione per lo stato di salute di Trump e Pence, che quasi certamente saranno sottoposti al tampone per verificarne il contagio.

L.P.

