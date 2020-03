Il presidente dell’Assocalciatori Damiano Tommasi scrive a Conte e ai presidenti delle Leghe: “C’è il Coronavirus, fermiamo il calcio”

Il momento in Italia è davvero delicato a causa del Coronavirus e giorno dopo giorno la situazione si aggrava sempre di più. Il Governo sta adottando misure sempre più drastiche e restrittive, con una regione e molte province del nord letteralmente blindate. Per ora la Serie A e il calcio italiano vanno avanti, anche se a porte chiuse, ma sono sempre di più le persone, anche di una certa influenza, che spingono per fermare lo sport.

Coronavirus, Tommasi scrive a Conte: “Fermiamo il calcio”

Il presidente dell’Assocalciatori Damiano Tommasi già ieri sera aveva affermato la sua opinione, twittando con un inequivocabile “Fermiamo il campionato” dopo il decreto che ha bloccato la Lombardia e altre province italiane. Stamattina Tommasi, sempre via Twitter, ha annunciato di aver scritto personalmente a al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, al Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, oltre che ai vertici dello sport e del calcio come Giovanni Malagò, Gabriele Gravina, Paolo Dal Pino, Mauro Balata e Francesco Ghirelli.

“Fermare il calcio è l’atto più utile al Paese in questo momento” ha scritto l’ex giocatore della Roma e della Nazionale italiana nel suo post, rimarcando che “le squadre da tifare stanno giocando nei nostri ospedali nei luoghi di emergenza“. Oggi intanto si giocherà a porte chiuse, con il big match Juventus-Inter in programma alle 20.45, ma non è escluso che all’ultimo minuto vengano fatti clamorosi dietro front.