Arrivata la decisione definitiva, a Roma sospese le messe con i fedeli

Sebbene sia “un’autorità a sé” – queste le parole di Don Mario, parroco ospite di Domenica In – la decisione è arrivata anche per le messe. Visti gli ultimi accadimenti riguardo il Coronavirus, il portavoce del Vicariato don Walter Insero ha dichiarato all’ANSA di star facendo tutto per allertare ogni parroco di tutte le comunità romane per la sospensione delle messe.

Una decisione che non piacerà a tutti i fedeli, ma ancora una volta è stata presa la giusta strada per evitare – anche nel caso delle messe – un esagerato assembramento di persone in un luogo. Così come è stato emanato il decreto per discoteche, pub, ristoranti, anche la Chiesa ha voluto aderire alle misure di sicurezza emanate del Ministero della Salute.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Coronavirus, 5.061 contagi e 233 morti in Italia: positivo governatore Piemonte – DIRETTA