È arrivato pochi minuti fa l’annuncio ufficiale da parte del programma, che ha accertato la presenza di un positivo al Coronavirus in redazione

Gli effetti negativi dovuti al Coronavirus continuano ad aumentare. Ormai qualsiasi ambito sta subendo in qualche modo le conseguenze dell’epidemia, e sono in atto diversi cambiamenti. Anche in televisione diversi programmi hanno dovuto sospendere o rimandare la produzione, in modo da evitare contagi o complicazioni. Tra questi, pochi minuti fa è arrivato l’annuncio ufficiale sul sito di un noto programma tv in onda sulle reti Mediaset: sospesa la produzione del ‘Le Iene’ a tempo indeterminato. È stata infatti accertata la presenza di un caso positivo al Coronavirus in redazione. Per la tutela di tutti gli altri componenti, la decisione di sospendere la produzione è stata quasi immediata.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, 5.061 contagi e 233 morti in Italia: positivo governatore Piemonte – DIRETTA

Coronavirus, l’annuncio ufficiale delle Iene

Sospeso a tempo indeterminato il programma tv “Le Iene“. È arrivato pochi minuti fa l’annuncio ufficiale da parte del noto show televisivo che da anni va in onda sulle reti Mediaset, informando i propri telespettatori con reportage e servizi più irriverenti. Secondo quanto comunicato dal programma stesso, in redazione è presente un caso risultato positivo al Coronavirus. Da subito la produzione ha deciso di bloccare il programma in via cautelare, anche per capire se ci sono altri casi di contagi, dovuti al contatto con la persona affetta dall’epidemia. Ancora non annunciata la data in cui riprenderanno le trasmissioni del programma, ma è facile intuire come, almeno per le prossime settimane, difficilmente sarà possibile assistere a nuove puntate dello show televisivo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, parla il premier Conte in conferenza stampa – VIDEO