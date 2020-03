Conferenza stampa del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sulle nuove misure per il contrasto e la prevenzione al coronavirus

Dopo la firma del nuovo decreto legge per il contrasto e la prevenzione dal coronavirus, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha tenuto una conferenza stampa per snocciolare le varie disposizione e fare il punto della situazione.

Coronavirus, parla il premier Conte in conferenza stampa – VIDEO

Ecco alcuni dei passaggi salienti della conferenza di Giuseppe Conte. “È necessario chiarire quel che è successo, una cosa inaccettabile. Un dpcm, che stavamo formando a livello di governo per regolamentare le nuove misure che entrano in vigore subito, lo abbiamo letto su tutti i giornali. Ne va della correttezza dell’operato del governo e della sicurezza degli italiani. Questa pubblicazione ha creato incertezza, insicurezza, confusione e non lo possiamo accettare”. Inoltre, sul decreto: “Adesso il decreto del presidente del Consiglio è stato elaborato nella sua versione definitiva: sono pervenute le osservazioni delle regioni e tra qualche ora sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale e sarà vigente”.

Poi, dopo la chiusura delle zone rosse, specifica: “Sarà consentito il rientro al proprio domicilio, ma non possiamo più permetterci nelle aree previste dal decreto forme di aggregazione”. Inoltre non mancano le norme da adottare in caso di febbre: “D’ora in poi chi avrà febbre da più di 37,5 gradi centigradi e infezioni respiratorie è fortemente raccomandato di restar presso proprio domicilio, a prescindere che siano positivi o no. Contattino il medico curante”.

“Divieto assoluto di mobilità per chi sia stato in quarantena, dobbiamo limitare il contagio del virus e evitare il sovraccarico delle strutture ospedaliere. Con il nuovo decreto non ci sono più le zone rosse, i focolai stabiliti all’inizio. Non c’è più motivo di tenere le persone di Vò e del lodigiano in una zona rossa confinate. Sono state create zone più ampie”. Chiede poi buonsenso: “Queste misure provocheranno disagio ma questo è il momento dell’auto-responsabilità, non del fare i furbi. Tutelare soprattutto la salute dei nostri nonni”.

Per la versione integrale clicca sul video in basso:

LEGGI ANCHE—> Serie A, nessuno stop per Parma-SPAL: si gioca con un nuovo orario