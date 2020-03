Coronavirus, Malta resta aperta. L’isola ha deciso che non si chiuderà come stanno facendo i vicini italiani e, anzi, continueranno a mantenere la frontiera aperta.

Il coronavirus ormai spinge i politici a fare delle decisioni fondamentali in politica interna ed in politica estera. La paura che il virus possa diffondersi, entrare in zone nuove e mettere a rischio gli abitanti dei paesi sta spingendo a regolamenti sempre più ferrei. E’ infatti perentorio in Italia, da oggi, che si cerchi di mantenere un isolamento quanto più duro possibile, cercando di muoversi il meno possibile ed evitando di interagire con gli altri in luoghi parecchio affollati. Basti pensare alla chiusura di scuole, università, palestre, piscine ecc. La nazione è sull’orlo di una crisi di nervi, dettata dalla paura e dal timore dell’ampliamento delle zone rosse e, ovviamente, della malattia originaria di Wuhan.

Coronavirus Malta resta aperta: “Non è mica la peste!”

A Malta, però, non sono d’accordo con le precauzioni che il governo italiano sta cercando di adottare, anzi. Secondo il premier della Repubblica di Malta, Robert Abela, infatti, il coronavirus “non è di certo la peste” e per il momento “non c’è bisogno di isolarsi”. Insomma la piccola isola, nonché il Paese più piccolo d’Europa, ha deciso di tenere aperte le porte ed i porti. Per il momento, secondo il politico, non c’è bisogno di isolarsi.

