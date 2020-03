Coronavirus, Francia e Germania oltre i mille casi: il contaggio si allarga in tutta Europa e sono in arrivo provvedimenti drastici.

Allarme Coronavirus, Francia e Germania hanno superato oggi, 8 marzo, la fatidica quota di mille contagiati. Segno che l’epidemia non si arresta. In particolare l’ultimo bilancio che arriva da Oltralpe è pesante: 1.126 casi accertati e 19 morti, numeri che fanno diventare la Francia il secondo Paese più colpito nel nostro continente dopo l’Italia.

Ecco perché il Presidente Emmanuel Macron ha riunito d’urgenza questa sera all’Eliseo un consiglio di difesa. Successivamente dovrebbe parlare alla nazionale il ministro della Sanità, Olivier Ve’ran. La Francia sembra pronta a passare allo stadio 3 dell’allerta. Una misuira che in concreto significa ammettere di non essere risucito ad arginare l’epidemia. Il prossimo passo sarà, come in Italia, affrontarne le conseguenze

In Gran Bretagna invece gli ultimi report parlano di 211 persone contagiate e di 2 morti. Ma anche in questo caso il governo sta valitando ilpassaggio a misure più drastiche. Intanto però una delle più note catene di supermercati del Paese, la Tesco, è già pèassata al’azione. Come avvenuto nelle ultime setimane in Italia, anche lì diversi clienti hanno fatto scorte eccessive sia di alimentari che di prodotti per l’igiene, Così d’ora in poi ogni cliente non potrà acquistare più di cinque confezioni di sapone disinfettante, salviette, pacchi di carta igienica ma anche verdure d’importazione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus Malta resta aperta: “Non è mica la peste!”

Coronavirus, la Germania supera quota mille e chiude un ospedale



Se la Francia piange, non ride di certo la Germania. Anche qui nella giornata di oggi il builancio delle persone contagiate ha raggounto e superato quota mille. Lo ha comuinicato ufficialmente l’istituto Robert Koch, l’organizzazione che nel Paese è responsabile per il controllo e la prevenzione delle malattie infettive. I casi accertati di positività al Covid-19 sono saliti a 1.028 i casi accertati, quasi la metà dei quali nellaregione del Nord Reno Westfalia (solo qui infatti 484 casi). E anche in questo caso sembra che la fase critica non sia ancora arrivata.

Significativo in particolare il caso dell’ospedale di Zerbst, in Sassonia. Le autorità locali hanno deciso di chiuderlo al pubblico

dopo che un medico in servizio è risultato positivo al Coronavirus al rientro da un soggiorno in Alto Adige. Il dottore, una volta tornato a casa, era anche rientrato regolarmentre a lavorare per alcuni giorni prima di manifestare i primi sintomi.Quando però è stato sottoposto al tampone, il risultato è stato positivo e adesso le autorità locali stano verificando i suoi contati negli ultimi giorni. L’ospedale in cui lavora però è stato costretto a non accettare nuovi pazienti dimettendo anche quelli già ricoverati.