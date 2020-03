Coronavirus, detenuti di una prigione italiana si sono ribellati alle autorità ed hanno occupato il carcere. Secondo le ultime, l’armeria sarebbe ora nelle loro mani.

Il coronavirus sta costringendo le autorità ed il governo a prendere delle misure di sicurezza straordinarie. Ormai gli scienziati e le unità preposte al mantenimento dell’ordine sono certi: è necessario evitare il contatto umano. Una questione delicata per quanto riguarda le carceri, attualmente in Italia ancora non colpite dal virus originario di Wuhan. Proprio per evitare che vengano infettati dei posti sovraffollati sono state presi dei provvedimenti. In prigione, dove inevitabilmente è impossibile stare a distanza, lavarsi spesso le mani ed essere puliti, le cose sono cambiate. E’ stato infatti reso impossibile per i detenuti ricevere le visite dei parenti, nei colloqui che da sempre caratterizzano la prigionia. Chi è nel carcere non l’ha presa affatto bene, anzi, è iniziata una protesta generalizzata in tutta la nazione.

Coronavirus, detenuti prendono l’armeria con ostaggi – VIDEO

A Salerno la tensione è molto alta ed i detenuti hanno iniziato a protestare contro il governo ed il sistema. A Modena le cose sono ancora più complicate e delicate. Secondo gli ultimi video che stanno circolando in rete e Repubblica, infatti, i prigionieri di un carcere avrebbero addirittura occupato l’armeria. Non solo, con loro avrebbero anche degli ostaggi, per trattare con le forze dell’ordine ed avanzare le loro richieste. La situazione si taglia con coltello, ora interverranno ulteriori forzi di polizia per cercare di risolvere un problema molto pericoloso.

