Coronavirus, ecco il nuovo bilancio col bollettino delle 18.00 realizzato dalla Protezione Civile con Angelo Borrelli

Coronavirus, arriva il bollettino delle 18.00 dalla Protezione Civile con Angelo Borrelli. Sono 6.387 i contagiati di coronavirus in Italia, con un incremento di 1.326 persone rispetto a ieri, e 366 i morti, 133 in più. Soltanto 33 i guariti in più rispetto a 24 ore fa.

Coronavirus, i nuovi dati ufficiali

Sono 650 i malati ricoverati in terapia intensiva per coronavirus, 291 in più rispetto a ieri. Il dato è stato fornito dal commissario Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione Civile. Di questi, ben 399 sono in Lombardia, che ha avuto un incremento in un giorno di 40 casi. Sono invece 3.557 i malati con sintomi ricoverati e 2.180 quelli in isolamento domiciliare.

Durante la conferenza ha aggiunto: “stiamo firmando una serie di contratti che dal 12 marzo al 30 aprile ci metteranno a disposizione 22 milioni di quelle chirurgiche”. Ha parlato anche di ventilatori polmonari, firmando contratti anche per la produzione di quest’ultimi.