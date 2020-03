“Cerco casa per la quarantena”: aveva scritto così sui social un noto giocatore di hockey a rotelle. Il suo appello è stato raccolto subito, problema risolto

“Cerco casa per la quarantena“. In altri tempi forse questo appello sarebbe caduito nel vuoto o comunque avrebbe fatto fatica a trivare una soluzione. A Stefano Dal Santo invece è bastato un giorno per risolvere il problema. Anche perché nella zona in cui vive è piuttosto noto. Gioca a hockey rotelle con il Trissino, società veneta tra le più importanti in Italia, ma al momento è anche fermo.

Stefano infatti qualche giorno fa ha scoperto di essere positivo al Coronavirus. In realtà sta bene e superato lo shock iniziale ha deciso di rivolgere un appello via social: “Scrivo questo post per chiedere il vostro aiuto: i dottori hanno parlato di dimettermi, ma il problema sta nel dove potere passare questi giorni. Tutti i miei famigliari sono in quarantena e mi trovo quindi costretto a rimanere in ospedale”.

Una risposta è arrivata in fretta e Dal Santo ha già risolto con successo. Ha trovato una casa per smaltire il periodo di isolamento lontano dalla sua familia. Anche perché, come aveva confessato lui stesso, non voleva occuoera un letto in ospedale rubando il posto a qualcuno che poteva avere più bisogno di lui. Forse anche per questa sua generosità, oltre al fatto di essere uno sportivo relativamente famoso, la corsa alla generositàè stata rapida, cpome conferma il ‘Giornale di Vicenza’.

Coronavirus, è gara di solidarietà in tutta Italia. Alcuni esempi concreti

Ma in questi giorni ancora una volta l’Italia sta dimostrando di essere un Paese decisamente solidale. E molte proposte arrivano da quelle regioni del Sud per il momento toccate solo marginalmente. Come ha raccontato ‘La Stampa’ ad esempio dalla Puglia arriva la storia di Vito. Lui vive a Brindisi e ha postato un messaggio particolare: “Al contrario di altri (stupidi) qui si affitta a Lombardi e Veneti. Quest’estate venite in Puglia, vi aspettiamo a braccia aperte!”.

A Napoli invece è partita un’iniziativa di solidarietà speciale. L’Antica Panetteria Portici, nel cuore della città, ha deciso di cvonsegnare gratuitamente la spesa a tutte le persone anziani oppuire debilitate e che quindi in questi giorni non possono uscire di casa, oppure sono costrette a non farlo. Sulla sua pagina facebook ha messo anche un numero di cellulare da chiamare per prenotare.

E poi ci sono i colossi, Come Esselunga che ha deciso di stanziare 2,5 milioni di euro da donare ad una serie di ispedali e centri di ricerca (dallo Spallanzani di Roma al Papa Giovanni XXIII di Bergamo). Imoltre agli ultra 65enni, che di fatto sono stati invitgati a non uscire di casa, è già stato attivato il servizio di consegna gratuita della spesa. Ma donazioni importanti allo Spallanzani e al Sacco di Milano sono arrivati anche da un’altra catena di supermercati, Eurospin.