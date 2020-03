Continua il botta e risposta tra Assocalciatori e Lega Serie A. L’AIC sembrava dovesse annunciare uno sciopero, poi rimasto in bozze

Il Coronavirus sta causando tantissimi problemi organizzativi. Gli eventi sportivi stanno sicuramente vivendo un periodo molto complicato e confuso a causa dell’epidemia, con continui rinvii e sospensioni. Fino a pochissimo tempo fa, non si sapeva ancora se si sarebbe giocata la giornata di Serie A in programma oggi. Alla fine, dopo un rinvio iniziale, Parma-SPAL si è giocata, e così si farà per tutte le altre partite. Ma la polemica continua, con Damiano Tommasi in prima linea. Il presidente dell’Associazione Italiana Giocatori continua a spingere per una sospensione della Serie A per tutelare la salute dei tesserati. A causa della scelta presa di far giocare le partite di oggi, era nell’aria uno sciopero, poi saltato.

Associazione Italiana Calciatori, il possibile sciopero poi sfumato

Con un comunicato pubblicato pochi minuti fa, l’Associazione Italiana Calciatori sembrava dovesse annunciare lo sciopero per i fatti che si sono susseguiti tra la giornata di ieri e quella di oggi. Alla fine, l’annuncio è rimasto in bozze e si è concluso con un nulla di fatto Il presidente Damiano Tommasi ha spinto fino all’ultimo per una sospensione a tempo indeterminato del campionato di Serie A, lasciando tutto in bilico fino al fischio d’inizio di Parma-SPAL. I fatti che si sono susseguiti hanno portato l’AIC a proclamare lo sciopero. “L’obiettivo è quello di tutelare la salute dei tesserati” specifica il comunicato pubblicato sul sito dell’Associazione. Lo sciopero avrebbe dovuto tener luogo nelle giornate di oggi 8 marzo e domani 9 marzo, con la possibilità di proroga in caso non ci fossero novità significative. Intanto è stata indetta un’assemblea straordinaria martedì, per decidere le sorti del campionato.

